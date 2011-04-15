Станцию метро "Внуково" интегрируют в инфраструктуру аэропорта

Станцию метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Это будет первый аэропорт Москвы со своей станцией метро.

По его словам, с открытием станции повысится качество обслуживания пассажиров и провожающих - они смогут выбрать оптимальный маршрут передвижения по Москве. Также улучшится транспортное обслуживание жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе.



Станция метро "Внуково" будет наземной и разместится на территории паркингов аэропорта. Выйти можно будет либо в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к "Аэроэкспрессу", либо на Вокзальную площадь через наземный павильон.



Напомним, строительство участка жёлтой ветки от "Рассказовки" до "Внуково" завершат в 2022 году. На нём разместят две станции - "Пыхтино" и "Внуково".



На перегоне между станциями появится метромост через русло реки Ликова. Его длина составит 598 м, где 460 м - это сам мост, а 138 м - это его наземный участок.



Мост будет состоять из 276 свай, 24 опор и 22 пролётов. На нём уложат бесстыковые пути. Это будет железнодорожная линия с настолько длинными рельсами, что никакие природные и физические явления (например, деформация металла) не смогут привести к их сдвигу.



Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. В настоящее время из "Внуково" выполняют рейсы 28 авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2019 год вырос на 12% до 24 млн по сравнению с годом ранее. За весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



"AK&M" от 22.07.2020