Кондитерская фабрика "Рот Фронт" расширит своё производство на юге Москвы. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В рамках проекта планируется построить комплекс площадью более 33 тыс. кв. м по изготовлению разнообразной кондитерской продукции. Там будет создано 1.4 тыс. рабочих мест", - сказала Ю.Княжеская.



Здание расположится на участке площадью 2.6 га на Мелитопольской улице, дом 8 в районе Бирюлево Западное.



До 2 августа 2020 года на сайте "Активный гражданин" проходят общественные обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ).



Для участия в обсуждениях нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru. С помощью специальной формы зарегистрированные пользователи могут задать вопросы консультантам и внести предложения по проекту.



Кондитерская фабрика "Рот Фронт" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Пищевая промышленность является стратегической отраслью. Повышать качество и объемы собственного производства - в интересах как москвичей, так и страны в целом.



"AK&M" от 22.07.2020