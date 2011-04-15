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22/07/2020
18:24

"Рот Фронт" расширит своё производство на юге Москвы

Кондитерская фабрика "Рот Фронт" расширит своё производство на юге Москвы. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В рамках проекта планируется построить комплекс площадью более 33 тыс. кв. м по изготовлению разнообразной кондитерской продукции. Там будет создано 1.4 тыс. рабочих мест", - сказала Ю.Княжеская.

Здание расположится на участке площадью 2.6 га на Мелитопольской улице, дом 8 в районе Бирюлево Западное.

До 2 августа 2020 года на сайте "Активный гражданин" проходят общественные обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ).

Для участия в обсуждениях нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru. С помощью специальной формы зарегистрированные пользователи могут задать вопросы консультантам и внести предложения по проекту.

Кондитерская фабрика "Рот Фронт" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Пищевая промышленность является стратегической отраслью. Повышать качество и объемы собственного производства - в интересах как москвичей, так и страны в целом.

"AK&M" от 22.07.2020
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