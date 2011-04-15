Улицу Верхние Поля реконструируют до МКАД

Власти согласовали проект реконструкции участка улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД на юго-востоке столицы. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Дорожная сеть города развивается беспрецедентными темпами. Правительство столицы занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру", - сказал В.Леонов.



Так, расширят проезжую часть на участке улицы Верхние Поля и улицы Белореченская у пересечения с улицей Марьинский Парк. Также построят въезды к существующей застройке.



На пересечении улицы Верхние Поля и Марьинский Парк возведут внеуличный пешеходный переход. Его выходы будут вести на чётную сторону улицы Верхние Поля, на чётную сторону улицы Белореченская, на нечётную сторону улицы Марьинский Парк, на чётную сторону улицы Марьинский Парк.



На подходах к нему со стороны улицы Марьинский Парк обустроят тротуары.



На остановках наземного городского пассажирского транспорта сделают заездные карманы, установят новые павильоны ожидания и навигационные пилоны.



"AK&M" от 22.07.2020