Повтор! Поступления в бюджет Москвы в июне выросли на 2.5% до 144.9 млрд руб.

В бюджет Москвы в июне поступило 144.9 млрд руб., этот показатель превысил на 2.5% показатель июня прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.



"В июне после снятия ограничений в большинстве отраслей экономики Москвы, рост доходов бюджета восстановился. За прошлый месяц в бюджет Москвы поступили 144.9 млрд руб., что превышает на 2.5% показатель июня прошлого года. В целом по итогам полугодия объём доходов будет меньше тех планов, которые мы принимали в рамках бюджета, однако динамика июня позитивна", - заявил вице-мэр.



Благодаря восстановлению деловой активности столичного бизнеса вырос объём налога на прибыль. В июне его поступления увеличились на 27% к июню прошлого года - до 34.4 млрд руб. На 40% до 2.7 млрд руб. выросли поступления налога на имущество организаций и земельного налога. Рост неналоговых доходов составил 6% до 19.2 млрд руб.



"Восстанавливаются и поступления в бюджет от НДФЛ: за первое полугодие поступление НДФЛ в бюджет Москвы выросло на 1.4% к показателю аналогичного периода 2019 года, его объём составил 466.4 млрд руб.", - отметил В.Ефимов.



"AK&M" от 22.07.2020