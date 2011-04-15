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23/07/2020
10:34

Северсталь планирует выплатить дивиденды в размере 15.44 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "Северсталь" рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2020 года, в размере 15.44 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говориться в сообщении компании.

Акционеры могут одобрить решение совета директоров 28 августа 2020 года.

Датой, на которую составляется список акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, является 3 августа 2020 года.

Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, является 8 сентября 2020 года.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.


"AK&M" от 23.07.2020
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