Северсталь планирует выплатить дивиденды в размере 15.44 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "Северсталь" рекомендует выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2020 года, в размере 15.44 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говориться в сообщении компании.



Акционеры могут одобрить решение совета директоров 28 августа 2020 года.



Датой, на которую составляется список акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, является 3 августа 2020 года.



Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, является 8 сентября 2020 года.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.





"AK&M" от 23.07.2020