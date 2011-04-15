Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/07/2020
09:49

Рынки сохраняют смешанную динамику

Рынки сохраняют смешанную динамику, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Важный драйвер – отчетность компаний и банков в США – на этот раз утягивает наверх только американский рынок. А рынок российский продолжает торговлю в боковом тренде.

Пара USD/RUB также демонстрирует умеренную волатильность. Спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции не был огромным. Игроки продолжают верить в снижение ключевой ставки, но не проявляют ажиотажа по этому поводу. На локальном рынке нет важных корпоративных новостей и событий, и на этом фоне инвесторы переориентируются на иностранные ценные бумаги.

В фокусе статистика с рынка труда в США и новости на тему ускорения распространения коронавируса в Европе. Ориентиры: диапазон 71-71.5 в паре USD/RUB, 2880-2850 по индексу Мосбиржи.

"AK&M" от 23.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100