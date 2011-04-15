Рынки сохраняют смешанную динамику, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.



Важный драйвер – отчетность компаний и банков в США – на этот раз утягивает наверх только американский рынок. А рынок российский продолжает торговлю в боковом тренде.



Пара USD/RUB также демонстрирует умеренную волатильность. Спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции не был огромным. Игроки продолжают верить в снижение ключевой ставки, но не проявляют ажиотажа по этому поводу. На локальном рынке нет важных корпоративных новостей и событий, и на этом фоне инвесторы переориентируются на иностранные ценные бумаги.



В фокусе статистика с рынка труда в США и новости на тему ускорения распространения коронавируса в Европе. Ориентиры: диапазон 71-71.5 в паре USD/RUB, 2880-2850 по индексу Мосбиржи.



"AK&M" от 23.07.2020