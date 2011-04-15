Банк России предлагает изменить механизм реструктуризации облигационных займов, чтобы в большей степени обеспечить баланс интересов эмитента и его кредиторов, а также защиту прав владельцев облигаций наравне с другими кредиторами. Соответстсующие инициативы регулятора содержатся в консультативном докладе "О концептуальных подходах к регулированию вопросов обеспечения прав владельцев облигаций".



С 2014 года появились такие институты, как общее собрание владельцев облигаций и представитель владельцев облигаций. Они позволяют инвесторам защищать свои интересы в том числе при проведении реструктуризации долговых обязательств эмитента. Реструктуризация в сложных экономических ситуациях рассматривается эмитентом как один из способов предотвращения дефолта или восстановления платежеспособности после него. Он может предложить изменить объем прав по облигациям либо прекратить свои обязательства по ним полностью или в обмен на новые обязательства, не связанные с выпущенными облигациями. Такие действия эмитента могут быть реализованы только с согласия большинства владельцев облигаций, подчеркивает ЦБ.



Однако российское законодательство не устанавливает обязанность эмитента обеспечивать по отношению ко всем кредиторам равные и справедливые условия реструктуризации его обязательств. Это позволяет некоторым эмитентам проводить реструктуризацию таким образом, что доходность от вложений для владельцев облигаций оказывается значительно ниже, чем у иных кредиторов того же эмитента. Как правило, более выгодных условий добиваются кредиторы, которые могут предоставить эмитенту долгосрочное финансирование, поддерживают с ним длительные отношения и тесные деловые связи.



Авторы доклада предлагают обсудить целесообразность введения требования о сопоставимости условий реструктуризации обязательств для всех классов кредиторов, а также возможности заключения единого соглашения о реструктуризации обязательств со всеми кредиторами.



В докладе ставится вопрос о необходимости усиления ответственности менеджмента и владельцев бизнеса за принимаемые решения. При проведении "хорошей" реструктуризации владельцы и менеджмент эмитента должны принимать все возможные меры, направленные на восстановление платежеспособности эмитента в разумные сроки, без существенного ухудшения финансового положения кредиторов. Такие меры должны не ограничиваться разработкой финансовых моделей и планов выхода из кризиса, а по возможности включать реальную финансовую помощь: дополнительные вклады в капитал со стороны владельцев, отказ от бонусных выплат менеджменту и так далее.



В условиях роста рынка облигаций Банк России видит необходимость контроля и поддержки развития новой модели взаимоотношений "инвесторы — их общий представитель — эмитент" со стороны регулирования. В связи с этим в докладе также затрагиваются проблемные вопросы действующего регулирования, связанные с исполнением и прекращением обязательств по корпоративным облигациям, изменением объема и отказом от прав владельцев облигаций, участием в данных правоотношениях представителя владельцев облигаций.





"AK&M" от 23.07.2020