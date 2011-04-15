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23/07/2020
11:11

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июля снизилась до 4.55% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июля снизилась до 4.55% с 4.63% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В третьей декаде июня ставка составила с 4.8% годовых, во второй - 4.99%, в первой - 5.01% годовых.

По прогнозам аналитиков, Банк России в пятницу, 24 июля, может снизить ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов до нового исторического минимума.

Ранее, 19 июня 2020 года, ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.5% годовых.

Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.


"AK&M" от 23.07.2020
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