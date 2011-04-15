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23/07/2020
11:40

Основные владельцы "Шоколадницы" могут поделить активы

Основные владельцы "Шоколадницы" Александр Колобов и Симан Поваренкин могут поделить активы, которые также включают сети "Кофе Хауз", "Ваби Саби", компанию ArenaFoodsCatering и партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express. Об этом сообщает "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/doc/4426144?from=four_business

Как заявил один из источников газеты, раздел будет происходить по блокам. В один войдут собственные заведения сетей "Шоколадница", "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", в другой - точки KFC, Pizza Hut и Panda Express, которые группа развивает по франшизе. Третий блок составит компания ArenaFoodsCatering, которая, в частности, была организаторам питания на стадионах в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Шоколадница" - одна из крупнейших сетей кофеен. "Шоколадница" работает в Москве,: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Сочи, Краснодаре, Астрахани, Благовещенске, Брянске, Владивостоке, Курске, Иркутске, Перми, Иваново, Саратове, Череповце, Тюмени, Воронеже, Чите, Хабаровске, Владикавказе и других городах.


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