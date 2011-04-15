Kia Motors India впервые продемонстрировала Kia Sonet

Kia Motors India, дочерняя компания Kia Motors Corporation, впервые продемонстрировала новый, готовый к производству компактный внедорожник Kia Sonet. Об этом говорится в сообщении компании.



Концепция Sonet была впервые представлена на выставке Delhi Auto Expo 2020, получившей широкое признание благодаря своему свежему дизайну экстерьера. Kia Sonet станет вторым автомобилем Kia "сделано в Индии" после Seltos.



Kia Motors Corporation - южнокорейская автомобилестроительная компания. Входит в группу компаний Hyundai Motor Group. Основана в декабре 1944 года, входила в группу (чеболь) Kia Group, из которого была выделена в 2003 году. Первоначально компания называлась KyungSung Precision Industry, и только в 1951 году получила наименование KIA Industries. Основным направлением деятельности было создание индивидуальных средств передвижения — велосипедов и мотоциклов. Выпуск грузовых и легковых машин был налажен только в 1970-х годах.





"AK&M" от 23.07.2020