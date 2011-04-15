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23/07/2020
11:51

Autodesk приобретает поставщика облачных решений Pype

Autodesk, Inc. подписала окончательное соглашение о приобретении Pype, поставщика облачных решений для управления строительными проектами. Об этом говорится в сообщении Autodesk.

Программное обеспечение Pype использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического анализа и извлечения критически важных данных, таких как проектные планы и спецификации. Среди клиентов Pype - ведущие генеральные подрядчики, такие как Barton Malow, JE Dunn, McCarthy, Mortenson и Skanska.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет закрыта в течение третьего квартала 2021 года.

Autodesk занимается разработкой программного обеспечения. Autodesk Construction Cloud, объединяющий Assembly, BIM 360, BuildingConnected и PlanGrid, представляет собой портфель программного обеспечения и услуг, основанных на передовых технологиях для строительного сектора.


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