Autodesk приобретает поставщика облачных решений Pype

Autodesk, Inc. подписала окончательное соглашение о приобретении Pype, поставщика облачных решений для управления строительными проектами. Об этом говорится в сообщении Autodesk.



Программное обеспечение Pype использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического анализа и извлечения критически важных данных, таких как проектные планы и спецификации. Среди клиентов Pype - ведущие генеральные подрядчики, такие как Barton Malow, JE Dunn, McCarthy, Mortenson и Skanska.



Сделка подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет закрыта в течение третьего квартала 2021 года.



Autodesk занимается разработкой программного обеспечения. Autodesk Construction Cloud, объединяющий Assembly, BIM 360, BuildingConnected и PlanGrid, представляет собой портфель программного обеспечения и услуг, основанных на передовых технологиях для строительного сектора.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"