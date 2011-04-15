Субсидии авиакомпаниям не оказали значительного влияния на развитие региональных маршрутных сетей, СП

Развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов - это одна из ключевых целей Комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры. Для ее реализации, а также роста внутреннего пассажиропотока Росавиация предоставляет авиаперевозчикам субсидии. Однако значительного влияния на сектор господдержка пока не оказала. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



"В 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% по сравнению с 2017 годом - до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и те, которые уже были раскручены в коммерческих перевозках, что никак не способствовало расширению маршрутной сети. Доля таких раскрученных маршрутов в 2017 году составила 27%, в 2018 году - 32,6%, в 2019 году - 31%. При этом доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла незначительную величину от 4,5 до 8,5%", - сообщил на коллегии по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов.



Не обеспечила госпомощь и доступ к большинству удаленных городов и населенных пунктов, для которых пассажирские авиаперевозки крайне важны и порой являются единственным способом транспортного сообщения. Так, за прошлые три года количество городов субсидируемой маршрутной сети (включая труднодоступные и удаленные) увеличилось на 59% и составило 94 города. Однако в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462, включенных в соответствующий перечень.



Рост пассажиропотока на субсидированных маршрутах на проверку тоже оказался не столь внушительным. "Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в проверяемом периоде увеличилось в 3 раза. Однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составляет всего от 2 до 6%", - отметил аудитор.



Что касается доступности субсидированных перевозок для льготных категорий граждан, то и она увеличилась скорее номинально. С одной стороны, количество субсидированных маршрутов для льготников в проверяемый период выросло на 16.5% (с 97 до 113 маршрутов), а с другой - это всего 44% от количества таких маршрутов, предусмотренных Правилами субсидирования воздушных перевозок льготных категорий граждан.



С точки зрения финансовой составляющей Счетная палата отметила несовершенство правил определения размера субсидий. "Они не учитывают особенности экономической деятельности авиакомпании, а подходы к их формированию непрозрачны. В результате по одним субсидированным маршрутам авиакомпании получили значительный убыток, а по другим необоснованно высокую прибыль", - отметил аудитор.



Кроме того, в связи с заявительным порядком получения субсидий Росавиация рассчитывала реальную потребность в средствах федерального бюджета уже после того, как был сформирован проект бюджета на очередной финансовый год. Таким образом, на начало финансового года дефицит средств на реализацию программ субсидирования воздушных перевозок составлял от 36% до 78% от заявленной потребности. При этом дополнительные бюджетные ассигнования доводились до Росавиации в тот период, когда спрос на субсидируемые перевозки начинал сезонное снижение и авиакомпании уже не могли освоить финансирование в полном объеме. В результате при наличии ежегодного дефицита в бюджетных ассигнованиях объем неосвоенных средств по итогам 2019 года составил 1.9 млрд руб. или 12.6% от объема выделенной субсидии.



Есть вопросы и к показателям результативности предоставления субсидий по количеству субсидируемых маршрутов и перевезенных пассажиров. По мнению Счетной палаты, они занижены и требуют пересмотра.



"AK&M" от 23.07.2020