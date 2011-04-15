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23/07/2020
12:35

EDGE приобретает 40% акций AMMROC

EDGE заключила соглашение о приобретении 40% акций AMMROC, которыми владеет корпорация Lockheed Martin и ее дочерняя компания Sikorsky.

После завершения сделки AMMROC будет полностью принадлежать EDGE и продолжит заниматься послепродажным обслуживанием самолетов, а также заключением коммерческих соглашений с Lockheed Martin и Sikorsky.

AMMROC - единственный в регионе авторизованный сервисный центр Lockheed Martin C-130, который предоставляет услуги MRO для F-16 и является хабом MRO. Центр также располагает крупнейшим в регионе военным ангаром Тор, который включает в себя более 30 подсобных помещений и специализированный современный лакокрасочный завод.

EDGE, базирующаяся в Абу-Даби, обладает передовыми технологиями для оборонно-промышленного комплекса.


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