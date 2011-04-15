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23/07/2020
13:05

Кабмин выделил 15 млрд руб. на кешбэк за покупку туров по России

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путёвок. Для этого из резервного фонда Правительства выделяется 15 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

При стоимости тура от 25 тыс. руб. кешбэк составит 5 тыс. руб. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. руб., получат назад 10 тыс. руб. Возврат 15 тыс. руб. предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. руб. и больше.

Обязательные условия участия в программе - продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему "Мир".


"AK&M" от 23.07.2020
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