Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег

Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. Яндекс продал Сбербанку свою долю в Яндекс.Деньгах и консолидировал 100% Яндекс.Маркета, заплатив 39.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Яндекса.



После закрытия сделки команда Маркета продолжит работать в Яндексе под руководством генерального директора Максима Гришакова. Для пользователей и партнёров Яндекс.Маркета всё останется по-прежнему. В перспективе Яндекс значительно усилит интеграцию Маркета с другими сервисами компании, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей, подчеркивается в сообщении.



Компании договорились о переходном периоде, в течение которого Яндекс будет помогать поддерживать Яндекс.Деньги, а Сбербанк, в свою очередь, будет предоставлять необходимые услуги Маркету.



Яндекс.Деньги продолжат работать для пользователей и партнёров в привычном режиме. На сервисе останется авторизация с помощью Яндекса, мобильные приложения будут работать, банковские карты "Денег" будут действовать. До конца года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название. Благодаря выходу из совместного предприятия Яндекс получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"