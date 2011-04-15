Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/07/2020
14:50

Petropavlovsk в первом полугодии увеличил выпуск золота на 42%

Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2020 года увеличил производство золота на 42% до 320.6 тыс. унций. Об этом свидетельствуют материалы компании.

Средняя цена реализации золота в первом полугодии составила $1.640 тыс. за унцию (в январе-июне прошлого года - $1.286 тыс. за унцию).

Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых.


"AK&M" от 23.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100