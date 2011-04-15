Petropavlovsk в первом полугодии увеличил выпуск золота на 42%

Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2020 года увеличил производство золота на 42% до 320.6 тыс. унций. Об этом свидетельствуют материалы компании.



Средняя цена реализации золота в первом полугодии составила $1.640 тыс. за унцию (в январе-июне прошлого года - $1.286 тыс. за унцию).



Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых.





"AK&M" от 23.07.2020