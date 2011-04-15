McDonald’s и X5 Retail Group открыли первое предприятие быстрого обслуживания внутри супермаркета "Перекрёсток"

McDonald’s и X5 Retail Group запустили пилотный проект по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы. Об этом говорится в сообщении McDonald’s.



Первое тестовое предприятие McDonald’s, расположенное непосредственно в торговом зале, открылось в магазине "Перекрёсток" в ТЦ "Лига Химки".



Новое предприятие сочетает формат работы Delivery Kitchen, будучи ориентированным на доставку, но также предусматривает возможности обслуживания гостей через окно МакЭкспресс навынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в супермаркете "Перекрёсток".



McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.



Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года.



Макдоналдс в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2.5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 23.07.2020