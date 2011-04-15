Чистая прибыль Hyundai Motor во втором квартале упала на 62.2%

Чистая прибыль Hyundai Motor во втором квартале 2020 года составила 377.3 млрд вон, снизившись на 62.2% по сравнению с 999.3 млрд вон за тот же период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



В апреле-июне 2020 года компания продала 703976 (-36.3%) автомобилей по всему миру по сравнению с 1104916 автомобилями годом ранее. Общий объем продаж на рынках, отличных от Кореи, упал на 47.1% до 478424 шт, в то время как продажи в Корее выросли на 12.7% до 225552 шт.



Выручка во II квартале 2020 года снизилась на 18.9% до 21.86 трлн вон с 26.97 трлн вон годом ранее. Операционная прибыль за тот же период снизилась до 590.3 (-52.3%) млрд вон с 1.24 трлн вон.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру. В 2019 году Hyundai Motor продала более 4.4 млн автомобилей, в ней работает около 120 тыс. человек по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране. В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 23.07.2020