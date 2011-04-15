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23/07/2020
15:08

Убытки Daimler во втором квартале выросли на 53.46% до 1.906 млрд евро

Убытки Daimler AG во втором квартале 2020 года составили 1.906 млрд евро (+53.46%) по сравнению с 1.242 млрд евро годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

За отчетный период продажи автомобилей сократились на 34.06%, доходы компании - на 29.23%.

Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия. Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.

АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.

"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.


"AK&M" от 23.07.2020
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