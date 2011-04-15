Accenture, CISCO, Sirti и Enel построили виртуализированную корпоративную телекоммуникационную сеть

Accenture, CISCO и Sirti совместно с Enel построила виртуализированную корпоративную телекоммуникационную сеть. Об этом говорится в сообщении компании Enel.



Компания Accenture занимается управлением программой трансформации и внедрением централизованного компонента инфраструктуры, который обладает инновационными функциями, предоставляемыми технологией Cisco Viptela SD-WAN. Cisco также внесла свой вклад в дизайн сети, а Sirti Digital Solutions поддержала внедрение распределенного компонента новой архитектуры по всей Италии и миграцию сетевых сервисов.



Разработанная в Италии, сеть соединяет более 1000 сайтов на трех континентах и в более чем 10 странах (Италия, Испания, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу и Россия, а также ряд сайтов в Северной Америке).



Инициатива является частью более широкой стратегической программы Enel под названием Beyond Cloud Computing (BCC), в которой программно-определяемые WAN (технология, оптимизирующая доступ к облачным приложениям и использование соединений) и решения для пограничных вычислений объединяются, чтобы создать телекоммуникационную архитектуру, которая помогает достичь эксплуатационной эффективности и превосходства за счет комплексной оцифровки процессов.



Enel - это многонациональная энергетическая компания и ведущий интегрированный игрок на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. Это крупнейшая европейская энергетическая компания по показателю EBITDA от обычных видов деятельности. Компания представлена в более чем 30 странах по всему миру и генерирует энергию в объеме более 88 ГВт установленной мощности. Enel распределяет электроэнергию через сеть протяжённостью более 2.2 млн км и обеспечивает около 74 млн конечных коммерческих и бытовых потребителей по всему миру. Группа имеет самую большую клиентскую базу среди европейских компаний. Бизнес линия Enel Green Power, специализирующаяся в сфере ВИЭ, уже управляет более 46 ГВт мощности от ветровых, солнечных, геотермальных и гидроэлектростанций в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Океании.



"AK&M" от 23.07.2020