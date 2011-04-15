Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/07/2020
15:19

Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил ход реализации IT-стратегии банка

Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил ход реализации IT-стратегии банка Об этом говорится в сообщении банка.

В ходе заседания члены совета акционеров ознакомились с ключевыми инициативами и направлениями в области технологического развития и цифровизации, которые являются неотъемлемой частью стратегии развития группы ВТБ до 2022 года. В частности, акционерам были представлены 12 технологических программ по ключевым направлениям трансформации.

Особое внимание было уделено модернизации систем банка. С начала года ВТБ в 30 раз ускорил доставку SMS и push-сообщений клиентам, вдвое увеличил производительность ВТБ-онлайн и в 10 раз – системы дистанционного банковского обслуживания.

Консультационный совет акционеров ВТБ – консультативный орган, созданный ВТБ в 2009 году. Членами Совета являются 12 миноритарных акционеров ВТБ, избранных путем открытого голосования. Возглавляет Консультационный совет Игорь Репин, член Наблюдательного совета банка ВТБ. КСА также имеет своего представителя в Ревизионной комиссии банка. Весной 2021 года пройдут открытые выборы нового состава КСА.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"AK&M" от 23.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100