Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил ход реализации IT-стратегии банка Об этом говорится в сообщении банка.



В ходе заседания члены совета акционеров ознакомились с ключевыми инициативами и направлениями в области технологического развития и цифровизации, которые являются неотъемлемой частью стратегии развития группы ВТБ до 2022 года. В частности, акционерам были представлены 12 технологических программ по ключевым направлениям трансформации.



Особое внимание было уделено модернизации систем банка. С начала года ВТБ в 30 раз ускорил доставку SMS и push-сообщений клиентам, вдвое увеличил производительность ВТБ-онлайн и в 10 раз – системы дистанционного банковского обслуживания.



Консультационный совет акционеров ВТБ – консультативный орган, созданный ВТБ в 2009 году. Членами Совета являются 12 миноритарных акционеров ВТБ, избранных путем открытого голосования. Возглавляет Консультационный совет Игорь Репин, член Наблюдательного совета банка ВТБ. КСА также имеет своего представителя в Ревизионной комиссии банка. Весной 2021 года пройдут открытые выборы нового состава КСА.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 23.07.2020