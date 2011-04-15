Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/07/2020
15:23

Банк "Уралсиб" снизил ставки по кредитам наличными

Банк "Уралсиб" снизил ставки по кредиту наличными. Об этом говорится в сообщении банка.

Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7.9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью "рефинансирование".

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн руб. Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн руб. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году и занимает 26-е место по размеру капитала среди российских кредитных организаций, представленный во всех федеральных округах РФ с максимальной концентрацией бизнеса в Москве. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".

Контролирующим акционером банка и одновременно его санатором является Людмила Коган (81.8% акций), ещё 11.4% акций принадлежит Николаю Цветкову - контролирующему владельцу Уралсиба до ноября 2015 года.

Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.

"AK&M" от 23.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100