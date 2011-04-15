Банк "Уралсиб" снизил ставки по кредитам наличными

Банк "Уралсиб" снизил ставки по кредиту наличными. Об этом говорится в сообщении банка.



Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7.9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью "рефинансирование".



Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн руб. Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн руб. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году и занимает 26-е место по размеру капитала среди российских кредитных организаций, представленный во всех федеральных округах РФ с максимальной концентрацией бизнеса в Москве. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Контролирующим акционером банка и одновременно его санатором является Людмила Коган (81.8% акций), ещё 11.4% акций принадлежит Николаю Цветкову - контролирующему владельцу Уралсиба до ноября 2015 года.



Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.



"AK&M" от 23.07.2020