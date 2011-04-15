Renault представил лимитированную серию автомобилей Twingo Electric Vibes

Renault представляет лимитированную серию автомобилей Twingo Electric Vibes. Позже серия будет предложена в версиях с бензиновыми двигателями. Заказы будут открыты для Франции с начала нового учебного года в 2020 году. Об этом говорится всообщении компании.



Серия Vibes основана на отделке Intens New Twingo Electric и имеет новый эксклюзивный цвет: Valencia Orange, решетку радиатора с белыми акцентами и 16- дюймовые белые алмазные литые диски с оранжевыми колесными колпаками. В соответствии с идеей двойственности, серия Vibe Limited также доступна в палитре цветов, доступных на Twingo Electric.



Автомобили оснащаются 7- дюймовым дисплей EasyLink, позволяющим водителю в режиме реального времени проверять наличие зарядных станций.



Renault Group - французская автомобилестроительная корпорация выпускает автомобили с 1898 года. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. В настоящее время автомобили Renault поставляются в 139 стран мира. В компании 40 производственных площадок, 12800 точек продаж и послепродажного обслуживания, в ней занято более 180 тыс. человек. Впервые автомобили марки Renault появились в России ещё в начале XX века. В 1916 году было создано акционерное общество "Русский Рено", и в Рыбинске началось строительство завода Renault, который был национализирован после революции. Политика СССР предусматривала развитие собственного автомобилестроения, но в 1960-х годах компания Renault возобновила сотрудничество с Москвой. В 1970 году правительство СССР заключило с французским концерном соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по технологии Renault.



В 1992-1993 годах компания Renault открыла первый российский офис в Москве, в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос". Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault MEGANE и Renault 19, а затем CLIO Symbol. В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault LOGAN, завершившееся в апреле 2005 года. Доля Renault в капитале ОАО "Автофрамос" постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО "Рено Россия", напрямую связав своё имя со славной историей компании.



"AK&M" от 23.07.2020