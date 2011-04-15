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23/07/2020
15:50

LG Display начала массовое производство панелей OLED на своем заводе в Гуанчжоу

Компания LG Display начала массовое производство панелей OLED 8.5-го поколения на своем заводе в Гуанчжоу (Китай). Об этом говорится всообщении LG Group.

В настоящее время LG Display производит 70 тыс. панелей в месяц на своем заводе по производству OLED-панелей в Паджу, Корея, и эта производственная мощность увеличится почти вдвое до 130 тыс. в месяц с производством 60 тыс. в месяц в Гуанчжоу.

Завод по производству OLED-панелей LG Display в Гуанчжоу сосредоточится на производстве крупногабаритных OLED-устройств высокого разрешения, в том числе 48-дюймовых, 55-дюймовых, 65-дюймовых и 77-дюймовых панелей. Производственная мощность будет расширена до 90000 шт в месяц в будущем в зависимости от спроса на рынке.

LG Group - четвёртая по величине] южнокорейская финансово-промышленная группа (чеболь). Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.

Штаб-квартира находится в Сеуле, Республика Корея, кроме того, у компании более 200 представительств и подразделений в 80 странах мира.

"AK&M" от 23.07.2020
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