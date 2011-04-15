Mercedes-Benz выпустил обновленные версии минивэна Vito и eVito Tourer. Об этом говорится в сообщении компании Daimler AG.



Vito оснащен новым дизельным двигателем OM 654 мощностью 176 кВт. У eVito Tourer (общее потребление электроэнергии: 26.2 кВтч/100 км; выбросы CO2 - 0 г/км). Мощность увеличена до 150 кВт, пробег - до 421 км без подзарядки. Автомобили оснащены пневматической подвеской AIRMATIC. Их безопасность улучшена благодаря DISTRONIC и Active Brake Assist. В автомобилях улучшена камера заднего вида, цифровое зеркало заднего вида, салон. Новыми стали чехлы на сиденья, решетка радиатора. Обновлено информационно-развлекательное портфолио.



Новый Mercedes-Benz Vito доступен для заказа с 6 апреля 2020 года. Цена составляет 18.99 тыс. евро (без НДС) для фургона Vito Panel в линии дизайна и оборудования Worker. Новый eVito Tourer будет доступен для заказа в ближайшее время.



Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия. Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.



"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.





"AK&M" от 23.07.2020