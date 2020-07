Samsung Electronics представил Galaxy Z Flip 5G. Складное устройство подчеркивает работу Samsung по расширению данной линейки мобильников в сочетании со скоростью 5G, Об этом говорится в сообщении компании.



Galaxy Z Flip 5G - первое устройство в линейке Samsung Galaxy, оснащенное мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G. Эта новая платформа максимизирует мощность 5G с повышенной производительностью, обеспечивая более быструю и эффективную обработку на устройстве с более четкими изображениями за счет улучшенной визуализации графики.



Samsung Electronics Co., Ltd. один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира.



С 1991 года компания работает на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ расположена в Москве. Кроме того, в Москве действует исследовательский центр Samsung. Завод компании, выпускающий потребительскую технику Samsung, функционирует на территории Калужской области. В мае 2018 года компания открыла Центр искусственного интеллекта в России, который пополнил портфель подразделения Samsung Research и стал пятым научно-исследовательским учреждением Samsung в мире.





