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23/07/2020
16:04

Роснефть открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Компания "РН-Ванкор", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла новое месторождение на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Извлекаемые запасы Новоогненного месторождения поставлены на государственный баланс и составляют более 20 млн т нефти и около 1 млрд куб. м газа.

Новое месторождение открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" - крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти.

Роснефть (ИНН 7706107510) - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании "КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК"/QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 23.07.2020
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