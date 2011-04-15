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23/07/2020
17:44

Бизнесу оказана поддержка на зарплаты почти на 1 трлн руб., Минэкономразвития

Банки заключили кредитные соглашения на 935 млрд руб. в рамках трех разработанных Минэкономразвития льготных программ. Об этом говорится в сообщении министерства.

Из них около 95 млрд - кредитные соглашения по ФОТ под 0% (37.3 тыс. кредитных соглашений), и 304.6 млрд - по ФОТ под 2% (125.6 тыс. кредитных соглашений). По кредитам под 8.5% заключено около 9 тыс. договоров на 535 млрд руб., выдано около 456 млрд руб.

Среди заключивших соглашения - малые, средние и микропредприятия, крупный бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Антикризисные меры Правительства включают в себя также отсрочки по кредитам, которые предоставляются на 6 месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек (так называемая программа "3 по 1/3") составляет около 16.9 млрд руб. по 700 договорам.


"AK&M" от 23.07.2020
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