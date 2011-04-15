Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I полугодии сократилась на 54% до $366 млн

Чистая прибыль группы "НЛМК" в первом полугодии 2020 года сократилась на 54% до $366 млн. Об этом свидетельствуют материалы НЛМК.



Выручка уменьшилась на 18% до $4.6 млрд. Показатель EBITDA уменьшился на 18% до $1.2 млрд, его рентабельность составила 25%.



Во втором квартале 2020 года чистая прибыль НЛМК по отношению к предыдущему кварталу упала на 73% до $77 млн по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка уменьшилась на 12% до $2.2 млрд. Показатель EBITDA сократился на 2% до $582 млн, его рентабельность увеличилась до 27% с 24% кварталом ранее.



Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.



Прибыль НЛМК за 2019 год по МСФО снизилась на 40% до $1.339 млрд с $2.238 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 12% до $10.554 млрд с $12.046 млрд, показатель EBITDA - на 29% до $2.564 млрд с $3.589 млрд.





"AK&M" от 23.07.2020