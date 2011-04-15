На Московском НПЗ "Газпром нефти" начал работу высокотехнологичный комплекс "Евро+". Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



"Евро+" стал ключевым проектом программы модернизации Московского НПЗ. Инвестиции "Газпром нефти" в строительство комплекса составили 98 млрд руб. С началом работы "Евро+" Московский НПЗ сможет увеличить производство востребованных рынком бензина и дизельного топлива, а также повысить выпуск авиационного керосина.



После пуска комплекса Московский НПЗ выведет из эксплуатации сразу пять объектов прошлого поколения. Благодаря использованию современных решений комплекса "Евро+" завод существенно снизит нагрузку на окружающую среду и перейдет на принципиально новый уровень использования цифровых технологий. 15 тыс. цифровых датчиков комплекса "Евро+" в режиме реального времени собирают и направляют данные в интеллектуальные системы управления производством Московского НПЗ. Это позволяет удаленно контролировать все необходимые производственные параметры, процессы переработки и следить за безопасной работой оборудования.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 23.07.2020