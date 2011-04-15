Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 июля 2020 года.



НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

ВИРУС СПИШЕТ С ИНФРАСТРУКТУРЫ 2-3 ТРЛН РУБ.



Инфраструктурные отрасли РФ уже потеряли в результате распространения COVID-19 1,26 трлн руб., а по итогам пандемии эта цифра превысит 2 трлн руб., оценили в InfraOne Research. Размер убытков зависит от того, введут ли второй этап ограничений, полагают аналитики. В наиболее тяжелом варианте, если повторные ограничения окажутся по масштабу аналогичными весенним, потери инфраструктурных отраслей достигнут 3,2 трлн руб. Однако вероятность такого исхода эксперты оценивают относительно невысоко, на уровне 15%. Оптимистический сценарий с шансами 55%, предполагает восстановление доэпидемических показателей к второму-третьему кварталу 2021 года.





КАНДИДАТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ СЕНАТОРАМИ

ОППОЗИЦИЯ НЕ ИДЕТ НА ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ В ОБМЕН НА МЕСТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ





Сразу три депутата Госдумы от парламентской оппозиции имеют шансы стать членами Совета федерации по итогам осенних губернаторских выборов. Всех их включат в списки своих кандидатов в верхнюю палату действующие главы регионов. Вадим Деньгин (ЛДПР) может стать сенатором от Брянской области, Ольга Епифанова (СР) - от Республики Коми, Александр Некрасов (КПРФ) - от Архангельской области. Выставлять своих кандидатов в губернаторы во всех этих регионах партии потенциальных членов Совфеда не будут. ЛДПР также откажется от выдвижения губернатора в Еврейской автономной области, а КПРФ - в Татарстане.





НЕДОПЛАТИЛИ ЗА ПОДСЧЕТ

ЧЛЕНЫ УИК ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА "НЕАДЕКВАТНУЮ" ОПЛАТУ ИХ РАБОТЫ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ





Члены избирательных комиссий в ряде регионов пожаловались "Ъ" на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании. В ЦИКе "Ъ" сообщили, что деньги на голосование выделялись Минфином еще в феврале, пересчитать эту сумму уже не представляется возможным, а доплаты должны проводиться из региональных бюджетов. В ряде регионов членам УИК также должны вскоре выплатить премии за работу в условиях эпидемии COVID-19.





СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС ПРАВЯТ НЕ ГЛЯДЯ НА ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ УЩЕМЛЕНИЕМ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ВАРИАЦИЯМИ ПОЛА





Поправки в Семейный кодекс РФ, вносимые "в целях укрепления института семьи", могут нарушить права интерсекс-людей (граждан, которые рождаются с вариациями половых признаков). Уточнить их статус, не относя к трансгендерам, призвал Госдуму ряд общественных организаций. Законодатели планируют запретить заключение брака между лицами одного пола, "в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей". Правозащитники указывают, что в ряде случаев пол у интерсекс-людей может быть определен только в пубертатный период, а после смены документов они потеряют возможность вступить в брак и иметь приемных детей. В популяции насчитывается до 1,7% людей с интерсекс-вариациями, говорят специалисты.





БАНКИРАМ ДОРОГ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ

ПЕРЕХОД НА НЕГО В БАНКАХ ОЦЕНИЛИ В 150 МЛРД РУБ.



Банкиры и IT-компании высоко оценили затраты на переход на отечественный софт. В денежном выражении это может составить до 150 млрд руб. для крупнейших банков. В результате российская экономика может недосчитаться 5-7 трлн руб. кредитных ресурсов. Впрочем, банки готовы к компромиссу, однако считают, что переход затянется более чем на шесть лет. Обсуждение проблем с заинтересованными ведомствами в профильном комитете Госдумы запланировано на конец августа.





КИНОТЕАТРАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕМЬЕРУ

BAZELEVS И МТС ХОТЯТ ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ СРАЗУ В ОНЛАЙНЕ И ОФЛАЙНЕ





Bazelevs Тимура Бекмамбетова и МТС сняли проект о подростковых "группах смерти", который планируют выпустить по новой для рынка схеме - одновременно в виде полнометражного фильма в кинотеатрах и сериала на онлайн-платформе. Крупнейшие кинотеатры против такого параллельного проката и грозят бойкотировать картину, даже несмотря на нехватку нового контента из-за пандемии.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.07.2020