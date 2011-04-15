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24/07/2020
10:04

НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Японию по СМП

НОВАТЭК сообщил о первой поставке сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" в Японию по восточному маршруту Северного морского пути, которую осуществило дочернее общество компании NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd.

Партия доставлена газовозом "Владимир Русанов" в рамках спотового контракта. В полном соответствии с графиком разгрузка была произведена в терминале Ohgishima LNG Terminal в Японии. Это первый успешный опыт захода и разгрузки газовоза ледового класса Arc 7 в японском порту, что позволит в дальнейшем увеличить объемы поставок СПГ в эту страну.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.

Убыток акционеров НОВАТЭКа по МСФО за I квартал 2020 года составил 30.68 млрд руб. против прибыли 381.796 млрд руб. годом ранее. Без учёта эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 53.547 млрд руб., снизившись на 18.5% - с 65.73 млрд руб. Выручка от реализации снизилась на 21.2% до 184.562 млрд руб. с 234.106 млрд руб. Показатель нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий снизился на 14.6% до 100.7 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО НОВАТЭК по РСБУ за I квартал 2020 года выросла в 4.34 раза до 125.56 млрд руб. с 28.939 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась 3.8% до 130.351 млрд руб. со 135.492 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% до 59.612 млрд руб. с 57.814 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 144.76 млрд руб. против 30.276 млрд руб. (рост в 4.78 раза).

"AK&M" от 24.07.2020
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