Снижение ставки ЦБ еще не полностью заложено в котировки рубля, полагают аналитики

Внешний фон зовет к продолжению снижения курса рубля. Вчера пара доллар-рубль потерла почти 0.5%, закрывшись чуть ниже отметки 71.5, и тем самым почти похоронив надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем индифферентно реагирует на ослабление доллара на мировом рынке. Видимо, это происходит потому, что внутренние негативные факторы, среди которых главным является слабость экономики, перевешивают внешний позитив. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



По мнению аналитика, снижение ставки ЦБ еще не полностью заложено в котировки рубля. Скорее всего, регулятор сегодня понизит показатель до 4%, что вызовет распродажи российской валюты и акций банков, которые продолжат терять "депозитчиков" из-за реальной убыточности вкладов в банках.



Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь логичным будет движение котировок к нижней границе канала. Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление доллара. Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель аналитик пока не видит.



"AK&M" от 24.07.2020