ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Народного банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Народного банка" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



"Народный банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций.



Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.



Приоритетным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери.



Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы.



"Народный банк" является участником системы страхования вкладов.





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