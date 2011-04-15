Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Невастройинвест" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



КБ "Невастройинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.



Деятельность банка носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, подчеркивает ЦБ.



КБ "Невастройинвест" является участником системы страхования вкладов.





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