АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск

АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти. Об этом говорится в сообщении группы.



В период отпуска на предприятиях группы "АВТОВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.



В настоящее время подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA, подчеркивается в сообщении.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Группа "АВТОВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".





"AK&M" от 24.07.2020