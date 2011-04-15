НМТП выплатит дивиденды за 2019 год на 26 млрд руб.

Акционеры Новороссийского морского торгового порта (НМТП) приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на 26 млрд руб., из расчета 1.35 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении НМТП.



Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 28 июля 2020 года.



Акционеры избрали новый состав совета директоров, в который вошли: Вадим Яковенко, Сергей Киреев, Максим Гришанин, Рашид Шарипов, Вячеслав Скворцов, Сергей Андронов.



Аудитором НМТП на 2020 год утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Прибыль НМТП по МСФО за 2019 год выросла в 3.5 раза до $943.28 млн с $268.111 млн годом ранее. Консолидированная выручка Группы НМТП за 2019 год составила $866.4 млн, что на 8.9% меньше, чем за 2018 год. Показатель EBITDA сократился на 3.4% до $646.48 млн с $669.433 млн.





"AK&M" от 24.07.2020