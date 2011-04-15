Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/07/2020
12:12

В РФ в качестве самозанятых зарегистрировались 850 тыс. человек

В РФ в качестве самозанятых зарегистрировались 850 тыс. человек, суммарный доход которых составляет более 110 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

С 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить специальный налоговый режим (НПД) для самозанятых граждан.

С начала 2019 года эксперимент реализовывался и был признан успешным в четырёх пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С начала 2020 года он был распространён ещё на 19 регионов, а сейчас законы о введении налога приняты уже в 75 субъектах РФ.

"AK&M" от 24.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100