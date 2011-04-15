В РФ в качестве самозанятых зарегистрировались 850 тыс. человек, суммарный доход которых составляет более 110 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



С 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить специальный налоговый режим (НПД) для самозанятых граждан.



С начала 2019 года эксперимент реализовывался и был признан успешным в четырёх пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С начала 2020 года он был распространён ещё на 19 регионов, а сейчас законы о введении налога приняты уже в 75 субъектах РФ.



"AK&M" от 24.07.2020