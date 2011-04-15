НЛМК завершил плановый аудит систем менеджмента в части экологии

Группа НЛМК завершила плановый аудит систем менеджмента в части экологии, охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности. Об этом говорится в сообщении НЛМК.



Российские предприятия группы НЛМК в полном объёме подтвердили соответствие действующих систем менеджмента требованиям международных стандартов серии ISO: 14001 (охрана окружающей среды) и 45001 (менеджмент профессионального здоровья и безопасности).



Их действие продлено до 2022 года. По итогам аудита компания также получила сертификат по стандарту ISO 50001 (энергоэффективность) в новой версии 2018 года.



Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.



Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась на 54% до $366 млн. Выручка уменьшилась на 18% до $4.6 млрд. Показатель EBITDA уменьшился на 18% до $1.2 млрд, его рентабельность составила 25%.





"AK&M" от 24.07.2020