Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ в первом полугодии выросла на 26% до 6.9 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 26.5% до 6.9 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение компании.



Выручка сократилась на 54.4% до 13.2 млрд руб. Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 9.2 млрд руб., что на 62% ниже аналогичного показателя за 2019 год. Изменение экспортной выручки в основном связано с уменьшением объёмов поставок электроэнергии и цены реализации на фоне снижения цен на бирже NordPool в первом полугодии 2020 года по направлениям "Финляндия" и "Литва".



Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ снизилась на 12.8% и по итогам первого полугодия составила 3.9 млрд руб. преимущественно ввиду изменения объёмов перетоков в транзитных сечениях, а также объёмов отклонений в рамках параллельной работы энергосистем России и Казахстана.



Валовая прибыль по итогам первого полугодия 2020 года составила 2.8 млрд руб. против 10.5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2019 год выросла на 15% до 21.8 млрд руб. с 18.9 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.2% до 55.1 млрд руб. с 53.9 млрд руб., валовая прибыль - на 8.4% до 19.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб. Совокупные активы по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года увеличились на 51.4 млрд руб. (10.1%) и составили 557.7 млрд руб.



Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 2019 год выросла на 14.3% до 81.9 млрд руб. с 71.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.2% до 1.032 трлн руб. с 962.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 16.7% до 141.5 млрд руб. со 121.3 млрд руб.



Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 11.1% до 34.6 млрд руб. с 31.2 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 5.2% до 266.9 млрд руб. с 281.4 млрд руб., операционная прибыль - на 15.1% до 32.6 млрд руб. с 38.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 13.1% до 41.4 млрд руб. с 47.6 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2020