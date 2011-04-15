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24/07/2020
12:51

РЖД и Калужская область договорились о развитии инфраструктуры в районе станции Ворсино для ОЭЗ "Калуга"

Между ОАО "РЖД", правительством Калужской области, администрацией муниципального образования муниципального района "Боровский район", администрацией муниципального образования сельского поселения "Село Ворсино" и АО "ОЭЗ ППТ "Калуга" подписано Соглашение о намерениях в сфере развития железнодорожной инфраструктуры в районе станции Ворсино Московской железной дороги для обеспечения деятельности одной из площадок ОЭЗ "Калуга", расположенной на территории Боровского района Калужской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

РЖД рассматривают возможность строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов особой экономической зоны на условиях государственно-частного партнёрства. Предварительно совокупный объём железнодорожных перевозок составит порядка 300 тыс. т грузов в год с перспективой последующего роста.

Объём инвестиций в реализацию проекта может составить не менее 0.5 млрд руб.

Напомним, с 2019 года РЖД совместно с правительством Калужской области реализуют концессию по строительству железнодорожной инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов ОЭЗ "Калуга" на территории Людиновского района.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.


"AK&M" от 24.07.2020
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