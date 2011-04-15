Начались продажи нового Mercedes-Benz eVito Tourer (потребление электроэнергии в совокупности: 26.2 кВт ч/100 км; выбросы CO2 в совокупности: 0 г/км). Об этом говорится в сообщении Daimler AG.



Пробег электромобиля на одной зарядке составляет 421 км. Он оборудован стандартным устройством для быстрой зарядки и доступен в длинном (5140 мм) и удлинённом (5370 мм) исполнении. Цены на EVito Tourer в Германии начинаются с 53990 евро (без НДС) с комплексным пакетом услуг.



Одновременно стартуют продажи Mercedes-Benz EQV 300 (потребляемая мощность в совокупности: 26,4 кВт ч/100 км; выбросы CO2 в совокупности: 0 г/км) в удлинённой версии (5370 мм).



Аккумуляторная батарея с полезной мощностью 90 кВт ч обеспечивает дальность пробега до 418 километров. Удлинённый EQV предлагает максимальную вместимость багажника - 1410 л.



Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия. Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.



"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.





"AK&M" от 24.07.2020