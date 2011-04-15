Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/07/2020
13:27

Совет Федерации одобрил закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

Совет Федерации одобрил закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров РФ, не требующими издания внутригосударственных актов для их применения и действующими в РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами. Также обязательные требования могут устанавливаться указами президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с документом, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений, и федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по государственному контролю (надзору), обеспечивают информирование лиц, которые обязаны соблюдать обязательные требования, о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия по государственному контролю (надзору), и их должностных лиц, иных вопросах соблюдения обязательных требований.

Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

"AK&M" от 24.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100