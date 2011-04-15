Совет Федерации одобрил закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.



Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями международных договоров РФ, не требующими издания внутригосударственных актов для их применения и действующими в РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами. Также обязательные требования могут устанавливаться указами президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти.



В соответствии с документом, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений, и федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по государственному контролю (надзору), обеспечивают информирование лиц, которые обязаны соблюдать обязательные требования, о процедуре соблюдения обязательных требований, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия по государственному контролю (надзору), и их должностных лиц, иных вопросах соблюдения обязательных требований.



Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.



"AK&M" от 24.07.2020