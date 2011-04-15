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24/07/2020
13:42

Совет Федерации поддержал закон о цифровых финансовых активах

Совет Федерации одобрил закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон вводит новое правовое регулирование отношений, возникающих при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов, особенностей деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношений, возникающих при обороте цифровой валюты в РФ.

Согласно документу, цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном Федеральным законом, выпуск, учёт и обращение которых возможны только путём внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра (совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов), а также в иные информационные системы.

Регулируется выпуск цифровых финансовых активов. Также определяются требования к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также требования к его деятельности. Регулируется деятельность оператора обмена цифровых финансовых активов.

Ведение реестра операторов информационных систем, операторов обмена цифровых финансовых активов Федеральным законом возлагается на Банк России.

Документ вносит изменения в федеральные законы "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О несостоятельности (банкротстве)", "О рекламе", "О национальной платежной системе" и другие федеральные законы с целью их приведения в соответствие с Федеральным законом.

"AK&M" от 24.07.2020
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