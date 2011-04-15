ВТБ за первое полугодие выдал клиентам столичного региона более 11 тыс. кредитов на 56 млрд руб. на рынке первичного жилья

Банк ВТБ за первое полугодие 2020 года выдал клиентам столичного региона более 11 тыс. кредитов на 56 млрд руб. на рынке первичного жилья. Доля ВТБ на рынке впервые достигла 30.7%. Об этом говорится в сообщении банка.



Всего за первое полугодие в Московском регионе ВТБ выдал 26.5 тыс. ипотечных кредитов на 125 млрд руб, что по объёму на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются именно квартиры в новостройках, по многим из которых ВТБ имеет специальные программы совместно с застройщиками, – доля кредитов на такие объекты в выдачах банка составила 45%. Средняя сумма ипотечного кредита в Москве и области выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 7% и составила 4.7 млн руб.



Повышенный интерес заёмщиков сохраняется к программам государственного субсидирования – по "Ипотеке с господдержкой" с апреля по конец июня 2020 года клиенты Москвы и Московской области оформили 3.9 тыс. сделок на 17.6 млрд руб. Доля программы от общего объёма всех выдач в регионе – 14%.



Москва является и самым активным регионом по числу оформленных сделок полностью в онлайн-формате: от покупки квартиры до её приобретения с помощью ипотечного кредита. По итогам 3 месяцев с даты запуска нового сервиса ВТБ клиенты в столице провели уже более 500 сделок на 2.5 млрд руб. полностью дистанционно. Средняя сумма одного такого ипотечного кредита по стране составила около 4.8 млн руб.



Вместе с основными программами популярностью пользуется рефинансирование. За первое полугодие услугами программы воспользовались более 49 тыс. клиентов, из них 7 тыс. – жители Москвы и области. Общий объём рефинансированных ВТБ кредитов за шесть месяцев года превысил 107 млрд руб.



По итогам первого полугодия 2020 года объём выданных жилищных кредитов ВТБ вырос на 28% и достиг 387.5 млрд руб. В мае доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России выросла на 2.6 п. п. в сравнении с апрелем текущего года и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31.3%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 24.07.2020