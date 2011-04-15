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24/07/2020
13:34

Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 4.25% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 4.25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались, подчеркивает ЦБ.

Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году, полагает регулятор.

Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.7–4.2% в 2020 году, 3.5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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