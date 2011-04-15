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24/07/2020
13:41

Банк "Зенит" улучшил условия по ипотеке с господдержкой

Банк "Зенит" обновил условия по государственным программам "Ипотека с господдержкой 2020", "Военная ипотека с господдержкой 2020" и "Военная ипотека с господдержкой 2020 – Кредит семейный". Об этом говорится в сообщении банка.

Банк снизил ставку для зарплатных клиентов по государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли на 0.2% годовых. Теперь они могут до 01 ноября 2020 года оформить ипотечный кредит на покупку квартиры комфорт-класса на первичном рынке по ставке от 6.3% годовых. Для остальных клиентов ставка составляет от 6.5%.

Максимальная сумма кредита увеличена до 12 млн руб. на покупку недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для жителей других регионов - до 6 млн руб. Минимальный первоначальный взнос снижен и составляет 15% от стоимости жилья. Он может быть оплачен средствами материнского капитала.

По программе "Военная ипотека с господдержкой 2020" максимальная сумма кредита увеличена до 3.97 млн руб. По программе "Военная ипотека с господдержкой 2020 – Кредит семейный" максимальная сумма кредита на покупку жилья во всех регионах, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выросла до 6 млн руб. Первоначальный взнос снижен до 15% от стоимости. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).


"AK&M" от 24.07.2020
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