Совет Федерации одобрил введение регулирования категорий инвесторов — физических лиц

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Цель федерального закона — повышение доверия к финансовому рынку, а также защита интересов граждан при использовании инструментов финансового рынка. В связи с этим документом устанавливаются особенности исполнения поручения клиента-физического лица.



Согласно закону, поручение клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента, проведённого в соответствии с требованиями Федерального закона, устанавливаемыми новой статьей 512–1 закона "О рынке ценных бумаг", при условии, что такое поручение подается в отношении сделок, перечень которых содержится в Федеральном законе.



Право проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, предоставляется брокерам, форекс-дилерам, управляющим компаниям, являющимся членами соответствующих саморегулируемых организаций.



При этом предусматриваются виды сделок, а также условия, когда исполнение поручения клиента на их совершение или заключение не требует проведения тестирования клиента.



Кроме того, документ дополняет перечень лиц, считающихся квалифицированными инвесторами, коммерческими организациями, отвечающими требованиям, определённым в Федеральном законе.



Документ вносит изменения в законы "Об инвестиционных фондах" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", касающиеся особенностей выдачи инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов физическим лицам, не признанным квалифицированными инвесторами, а также связанные с привлечением денежных средств физических лиц, приобретающих облигации микрофинансовой компании, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если такие физические лица признаны квалифицированными инвесторами.



"AK&M" от 24.07.2020