Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/07/2020
15:06

Совет Федерации одобрил введение регулирования категорий инвесторов — физических лиц

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Цель федерального закона — повышение доверия к финансовому рынку, а также защита интересов граждан при использовании инструментов финансового рынка. В связи с этим документом устанавливаются особенности исполнения поручения клиента-физического лица.

Согласно закону, поручение клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента, проведённого в соответствии с требованиями Федерального закона, устанавливаемыми новой статьей 512–1 закона "О рынке ценных бумаг", при условии, что такое поручение подается в отношении сделок, перечень которых содержится в Федеральном законе.

Право проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, предоставляется брокерам, форекс-дилерам, управляющим компаниям, являющимся членами соответствующих саморегулируемых организаций.

При этом предусматриваются виды сделок, а также условия, когда исполнение поручения клиента на их совершение или заключение не требует проведения тестирования клиента.

Кроме того, документ дополняет перечень лиц, считающихся квалифицированными инвесторами, коммерческими организациями, отвечающими требованиям, определённым в Федеральном законе.

Документ вносит изменения в законы "Об инвестиционных фондах" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", касающиеся особенностей выдачи инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов физическим лицам, не признанным квалифицированными инвесторами, а также связанные с привлечением денежных средств физических лиц, приобретающих облигации микрофинансовой компании, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если такие физические лица признаны квалифицированными инвесторами.

"AK&M" от 24.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100