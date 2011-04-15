НПФ "Алмазная осень" перешёл к новому собственнику

Республиканский специализированный регистратор "Якутский фондовый центр" 20 июля 2020 года зарегистрировал переход права собственности на акции АО "НПФ "Алмазная осень" от АК "АЛРОСА" к АО НПФ "ГАЗФОНД пенсионные накопления". Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



В результате сделки 99.75% акций НПФ "Алмазная осень" перешли в собственность НПФ "ГАЗФОНД пенсионные накопления".



После закрытия сделки между акционерами заключено акционерное соглашение. Оно предусматривает в течение трёх лет с момента его подписания запрет на поглощение или присоединение фонда без согласия всех акционеров, а также право акционера, владеющего оставшимися 0.25% акций, на участие в работе совета директоров фонда. По окончании указанного срока основной акционер выкупает оставшиеся акции и становится единственным акционером фонда.



В компетенцию Совета директоров фонда внесено особое условие, согласно которому инвестиционная политика, инвестиционная стратегия, инвестиционная декларация фонда определяются только по единогласному решению всех его членов.



В декабре 2019 года наблюдательный совет АЛРОСА принял решение о продаже принадлежащих компании акций негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень". Реализация непрофильного для алмазодобывающей компании актива профессиональному участнику рынка призвана способствовать дальнейшему развитию фонда на благо его клиентов, большинство которых составляют сотрудники и ветераны компании, и обеспечить самой АЛРОСА положительный экономический эффект.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"