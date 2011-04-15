"Магнит" приобретёт права аренды на магазины сети "Евророс" в Мурманской области

"Магнит" достиг соглашения о приобретении долгосрочных прав аренды на 89 магазинов, работающих под брендами "Евророс", "Яблочко" и "Твой" в Мурманске и Мурманской области. Об этом говорится в сообщении "Магнита".



Из числа приобретаемых магазинов 55 расположены в Мурманске, остальные — в 11 городах Мурманской области, в том числе в Апатитах, Ковдоре, Кандалакше и других. Суммарная торговая площадь магазинов составляет 52.7 тыс. кв. м., при общей площади арендуемых помещений 79 тыс. кв. м. Права аренды планируется приобрести на срок до 15 лет.



Все магазины будут интегрированы в операционную платформу компании. "Магнит" планирует сохранить лучшие практики сети "Евророс", применимые к локальному рынку, и рассматривает возможность использования на ряде торговых объектов бренда "Евророс", пользующегося доверием покупателей региона.



В соответствии с достигнутыми договоренностями права аренды на магазины планируется приобретать несколькими пулами, по мере и при условии успешного завершения юридического и технического аудитов объектов.



Приобретение прав аренды на последний пул магазинов планируется в четвертом квартале 2020 года. Редизайн магазинов (где необходимо) и их открытие будут осуществляться поэтапно. Редизайн торговых объектов не предполагает значительных инвестиций и не приведет к пересмотру прогноза по капитальным вложениям на 2020 год.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" за 2019 год сократилась на 49% до 17.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая выручка выросла на 10.6% до 1368.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 83.1 млрд руб. Компания открыла (net) 2377 магазинов (1195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20725 по состоянию на 31 декабря 2019 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"